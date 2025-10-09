Рахмон заявил об активном политическом диалоге Таджикистана и России

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в начале встречи во Дворце наций в Душанбе с президентом России Владимиром Путиным отметил, что между сторонами поддерживается активный политический диалог и развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.

"Наши отношения имеют положительную динамику развития, поддерживаем активный политический диалог, развивается сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сказал Рахмон.

Путин прибыл в Душанбе с государственным визитом 8 октября. Накануне вечером лидеры двух стран провели неформальную встречу. После переговоров тет-а-тет состоится встреча в расширенном составе, а также подписание двусторонних документов. 9 октября запланировано проведение саммита Центральная Азия - Россия и заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Саммит СНГ пройдет в Душанбе 10 октября.