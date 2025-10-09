Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русскому языку

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за внимательное отношение к русскому языку и культуре в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

8 октября президент РФ прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил Путина у трапа самолета. Президент России подарил таджикскому лидеру роскошно оформленную книгу, отметив, что такая книга называется «Таджики» и их всего 25. Глава РФ отметил, что преподносит Рахмону первый экземпляр, пояснив, что это научное исследование, монография.

Во время визита Путин обсудит с Рахмоном вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Накануне сообщалось, что президенты пообедали в неформальной обстановке в ботаническом саду Душанбе.