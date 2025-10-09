США, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, развернули масштабное экономическое противостояние против большинства стран мира. Они ввели пошлины против многих государств, в том числе и своих союзников. По словам китайских журналистов, США с их большой экономикой давно пытаются диктовать свои условия остальному миру, но когда это начинают делать такие государства, как Канада, их быстро ставят на место.

«В конце 2024 года Канада ввела пошлины от 25 % до 100 % на китайский импорт электромобилей, стали и алюминия, что серьезно навредило двусторонним отношениям стран», – пишут авторы китайского издания 360kuai.

В статье говорится, что являясь соседом и ближайшим союзником США, Канада пытается вести себя также, как и ее грозный южный сосед. В частности, она одной из первых поддержала введение санкций против России, а также рискнула ввязаться в торговое противостояние с КНР. В итоге она сильно поплатилась за свою глупость.

«Канада начала ощущать на себе последствия своих недальновидных решений», – рассказали в КНР.

Осень – пора сбора урожая, и для Канады в этом году она вышла безрадостной. Вместо того, чтобы заключать новые контракты на поставку продовольствия, производителям приходится подсчитывать убытки. Как сообщили в КНР, из-за торговых споров резко упали объемы заказов на канадскую сельхозпродукцию со стороны Китая. Последний ввел ответные пошлины, и на их фоне торговый оборот резко упал. Ситуацией моментально воспользовалась Россия, которая не стала церемониться и «дала в зубы» своему конкуренту.

«Пока Канада горевала, Россия моментально ухватила кусок пирога, который прежде был за североамериканцами», – отмечают аналитики 360kuai.

Ярким примером неудач Канады стала ситуация с горохом. Она долгое время занимала позицию крупнейшего импортера этого продукта в Китай, но это уже в прошлом. Доля канадского сырья упала с 95% до примерно 44%. В то же время поставки из России увеличились до 50% от общего объема импорта, и, как ожидается, продолжат расти в будущем. По мнению представителей КНР, российского президента Владимира Путина порадуют такие новости.

«Будучи продавцом сырья и сельскохозяйственной продукции, Канада в условиях падающего спроса совершила большую глупость. Пример России показал, что канадская сельскохозяйственная продукция не уникальна», – подытожили в КНР.

