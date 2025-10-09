Путин обрадуется новостям из Канады: союзник США «получил по зубам»

РИА "ФедералПресс"

США, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, развернули масштабное экономическое противостояние против большинства стран мира. Они ввели пошлины против многих государств, в том числе и своих союзников. По словам китайских журналистов, США с их большой экономикой давно пытаются диктовать свои условия остальному миру, но когда это начинают делать такие государства, как Канада, их быстро ставят на место.

© Global Look Press
«В конце 2024 года Канада ввела пошлины от 25 % до 100 % на китайский импорт электромобилей, стали и алюминия, что серьезно навредило двусторонним отношениям стран», – пишут авторы китайского издания 360kuai.

В статье говорится, что являясь соседом и ближайшим союзником США, Канада пытается вести себя также, как и ее грозный южный сосед. В частности, она одной из первых поддержала введение санкций против России, а также рискнула ввязаться в торговое противостояние с КНР. В итоге она сильно поплатилась за свою глупость.

«Канада начала ощущать на себе последствия своих недальновидных решений», – рассказали в КНР.

Осень – пора сбора урожая, и для Канады в этом году она вышла безрадостной. Вместо того, чтобы заключать новые контракты на поставку продовольствия, производителям приходится подсчитывать убытки. Как сообщили в КНР, из-за торговых споров резко упали объемы заказов на канадскую сельхозпродукцию со стороны Китая. Последний ввел ответные пошлины, и на их фоне торговый оборот резко упал. Ситуацией моментально воспользовалась Россия, которая не стала церемониться и «дала в зубы» своему конкуренту.

«Пока Канада горевала, Россия моментально ухватила кусок пирога, который прежде был за североамериканцами», – отмечают аналитики 360kuai.

Ярким примером неудач Канады стала ситуация с горохом. Она долгое время занимала позицию крупнейшего импортера этого продукта в Китай, но это уже в прошлом. Доля канадского сырья упала с 95% до примерно 44%. В то же время поставки из России увеличились до 50% от общего объема импорта, и, как ожидается, продолжат расти в будущем. По мнению представителей КНР, российского президента Владимира Путина порадуют такие новости.

«Будучи продавцом сырья и сельскохозяйственной продукции, Канада в условиях падающего спроса совершила большую глупость. Пример России показал, что канадская сельскохозяйственная продукция не уникальна», – подытожили в КНР.

