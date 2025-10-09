В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

Возможная передача Украине ракет Tomahawk грозит эскалацией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя слова замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«Мы впервые слышим, что россияне устанавливают красную линию в отношении системы вооружения. Раньше были HIMARS, Taurus и ничего такого, а теперь нам грозит эскалация, если продать Tomahawk», — сказал он.

Британский журналист Торнтон: Трамп откажет Украине в поставках ракет Tomahawk

Эксперт подчеркнул, что Россия будет иметь право на уничтожение пусковых установок для Tomahawk, а это может привести к потерям среди американских военных.

«Мы не можем допустить такого развития событий», — отметил Джонсон.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву никак не повлияет на ход конфликта. Он подчеркнул, что сам факт передачи будет означать качественное изменение политической ситуации.