Дочь Кадырова получила от Путина грамоту

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат награждена почетной грамотой президента России Владимира Путина. Об этом глава республики написал в Telegram-канале.

Он пояснил, что девушка получила награду «за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий». По словам Кадырова, несмотря на юный возраст (25 лет. — «Газета.Ru»), Хадижат была начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного и первого замруководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с соцблоком. Чиновник отметил высокий профессионализм, энергию, преданность делу дочери и ее стремление развиваться.

Хадижат — вторая дочь главы республики. Она появилась на свет 17 января 2000 года. С ранних лет девочка демонстрировала прилежность в учебе и активно занималась творчеством: писала стихи, пела, в 13 лет стала хафизом, то есть выучила Коран наизусть, в 16 — получила звание «Лучшая ученица Чеченской Республики».

В декабре 2020 года Хадижат возглавила департамент дошкольного образования Грозного. До этого она была заведующей детским садом. В феврале 2024 года девушку назначили на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком. Супругом Хадижат стал Адам Алханов — сын Руслана Алханова, экс-главы МВД Чечни. В 2020 году у пары родилась дочка.

Ранее Путин лично поздравил 17-летнего Адама Кадырова «со вступлением в семейную жизнь».