Российские власти продолжают фиксировать новые случаи боевого применения киевским режимом химического оружия и наличие на территории страны лабораторий для производства этого запрещенного вида ОМУ. Об этом в ходе заседания 110-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге заявил российский постпред Владимир Тарабрин.

© Российская Газета

"Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства", - сказал дипломат, подчеркнув, что сложившаяся ситуация вызывает в Москве серьезную обеспокоенность.

Он рассказал об обращении в Технический секретариат ОЗХО с просьбой направить в Россию экспертов организации, которые должны оказать техническую помощь в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. Тарабрин подчеркнул, что Москва готова передать экспертам контрольные пробы, аналитические материалы и всю сопутствующую документацию.

В своем выступлении российский постпред также обрушился с критикой на избирательный подход коллективного Запада к вопросам повестки ОЗХО. По словам дипломата, западные страны продолжают игнорировать инициативы, которые не совпадают с их интересами.

"Страны коллективного Запада руководствуются избирательным подходом к рабочим вопросам повестки дня ОЗХО, игнорируя или "заматывая" инициативы, которые не отвечают их интересам", - заявил Тарабрин.

В качестве примера, подтверждающего его слова, дипломат напомнил о регулярном блокировании Западом инициатив, поступающих от африканских стран и Ирана.

О фактах применения киевским режимом химического оружия сообщается постоянно. Так, 6 октября "РГ" писала о применении ВСУ запрещенного фосфорного оружия в районе Красноармейска. А в июле власти Курской области рассказали о случаях сброса украинскими FPV-дронами контейнеров с отравляющими веществами, в частности с хлором.