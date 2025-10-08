Названа причина визита представителя Госдепа США в Москву

В Москву прибыл директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство США.

Отмечается, что Андреоли прилетел для консультации по работе посольств. Его визит назвали плановым мероприятием, которое также включило в себя встречу в МИД России.

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. У него также состоялись некоторые другие ограниченные контакты, включая встречи в Министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах», — сообщили в диппредставительстве США.

