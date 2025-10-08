Названа причина визита представителя Госдепа США в Москву

Андрей Дуванов

В Москву прибыл директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство США.

Названа причина визита представителя Госдепа США в Москву
© Global Look Press

Отмечается, что Андреоли прилетел для консультации по работе посольств. Его визит назвали плановым мероприятием, которое также включило в себя встречу в МИД России.

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. У него также состоялись некоторые другие ограниченные контакты, включая встречи в Министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах», — сообщили в диппредставительстве США.

Стало известно о визите представителя Госдепа в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о плане Трампа по урегулированию конфликта в Газе.