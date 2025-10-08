Медведев заявил, что враги напрягаются из-за его визита в КНДР

Зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян. О своем визите он сообщил в мессенджере МАХ, отметив, что враги напрягаются.

«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», – указал он.

Сейчас в КНДР проходит празднование 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Делегация российской партии прилетела по приглашению Центрального комитета ТПК. В программу визита включено участие в основных торжественных мероприятиях, посвященных юбилею правящей партии страны.

Трудовая партия Кореи была основана в 1945 году и с момента создания остается у власти. Сегодня ее возглавляет Ким Чен Ын. Празднование годовщины традиционно проходит 10 октября и считается одним из важнейших государственных праздников Северной Кореи.