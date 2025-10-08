Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей

Виктор Момотов в среду, 8 октября, подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей России. Окончательное решение примет этот орган судейского сообщества. Об этом пишет РБК со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Упоминание Момотова пропало из раздела «Президиум» на сайте органа. Согласно информации веб-архива, это тоже случилось в среду, уточняет РБК.

Ранее представитель Генпрокуратуры рассказал, что бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. По его данным, поддержкой Чернова, в свою очередь, пользовался компаньон Момотова Андрей Марченко — тот помогал бизнесмену, когда он использовал нелегальные схемы в бизнесе в Краснодарском крае.