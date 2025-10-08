Лавров резко высказался о западных санкциях против Ирана

Илья Родин

Постоянные попытки Запада возобновить санкции против Тегерана совершенно возмутительны, заявил в беседе с журналистами глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Министр заметил, что резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, «была нарушена не Ираном».

Глава ведомства напомнил, что Исламская Республика выполняла ее с 2015 года, когда она только была принята.

Иран согласился на резолюцию о возобновлении санкций исключительно по одной причине — страна не собиралась и не хотела нарушать «что бы то ни было», констатировал дипломат.

«Сам факт возобновления этих санкций, которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо — совершенно возмутительная история», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что Тегеран заинтересован в возобновлении полномасштабных переговоров по ядерной программе.