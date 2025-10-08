Стало известно о визите представителя Госдепа в Москву

Представитель Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл с визитом в Москву. О том, что директор офиса ведомства по России находится в российской столице, РИА Новости сообщили в посольстве Соединенных Штатов в РФ.

Стало известно, что Андреоли пребывает в российском городе «для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства». Кроме того, у представителя Госдепа были и иные контакты, в том числе встречи в Министерстве иностранных дел. Сообщается, что там он обсуждал вопросы работы посольств в двух странах.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «подавленными» дипломатические контакты России и США. Несмотря на это, добавил он, они все еще продолжаются.