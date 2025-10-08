Лавров высказался о плане Трампа по урегулированию конфликта в Газе

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа является лучшим решением для завершения войны, рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По данным агентства, план Трампа включает 20 пунктов, предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.

Министр уточнил, что в документе говорится о государственности, но в нем нет упоминаний о Западном береге.

«Но мы реалисты. Понимаем, что это лучшее, что сейчас есть «на столе». По крайней мере, лучшее с точки зрения приемлемости для арабов, «неотторжения» Израилем», — отметил Лавров.

По его словам, именно как «неотторжение» можно охарактеризовать позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал главу израильского кабмина за чрезмерный пессимизм при оценке хода переговоров с палестинским движением ХАМАС.