Кремль подтвердил внезапную встречу Путина и Алиева в Душанбе

В Душанбе, куда президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом, состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры пройдут в четверг, 9 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова.

Несмотря на то, что официальной темой заявлены «двусторонние отношения», представитель Кремля дал понять, что повестка может быть гораздо шире.

«Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», — подчеркнул Песков, не уточнив, о каких именно моментах идет речь, передает ТАСС.

Он также добавил, что не может говорить за азербайджанскую сторону, однако «с российской стороны — позитивный настрой».

Встреча пройдет на полях крупных международных мероприятий — саммита «Центральная Азия — Россия» и заседания Совета глав государств СНГ, которые состоятся в столице Таджикистана. В рамках своего визита Владимир Путин также проведет полноформатные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.