Кремль подтвердил внезапную встречу Путина и Алиева в Душанбе
В Душанбе, куда президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом, состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры пройдут в четверг, 9 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова.
Несмотря на то, что официальной темой заявлены «двусторонние отношения», представитель Кремля дал понять, что повестка может быть гораздо шире.
Он также добавил, что не может говорить за азербайджанскую сторону, однако «с российской стороны — позитивный настрой».
Встреча пройдет на полях крупных международных мероприятий — саммита «Центральная Азия — Россия» и заседания Совета глав государств СНГ, которые состоятся в столице Таджикистана. В рамках своего визита Владимир Путин также проведет полноформатные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.