Путин подарил Рахмону картину "Таджикские друзья"

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в Душанбе. Российский лидер прилетел не с пустыми руками, а с памятными подарками - книгой и картиной.

Напомним, что российский лидер прибыл в Таджикистан с государственным визитом. У трапа самолета его лично приветствовал Рахмон.

Неформальная встреча глав государств прошла в живописном Ботаническом саду "Ирам", известном как "Райский сад", и, как ожидается, завершится неформальным обедом.

В ходе прогулки Путин преподнес своему коллеге подарок - эксклюзивное издание книги под названием "Таджики". По словам российского лидера, данная научная монография выпущена чрезвычайно ограниченным тиражом - всего 25 экземпляров. Путин подчеркнул, что первый экземпляр этой ценной работы он вручает именно Эмомали Рахмону. Глава Таджикистана назвал подарок "самым лучшим".

Кроме того, президент подарил Рахмону картину "Таджикские друзья" художника Макса Бирштейна.