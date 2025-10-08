Памфилова: Число действующих партий сократилось до 21

Список политических партий, которые имеют право участвовать в выборах, сократился до 21 наименования. Об этом сообщила в среду на заседании ЦИК России председатель комиссии Элла Памфилова. К выборам в Госдуму перечень может стать короче еще на одну позицию.

"Список политических партий, имеющих право участвовать в выборах, на сегодняшний день включает 21 политическую партию", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что партии "Российский общенародный союз" и "Гражданская инициатива" были ликвидированы решением Верховного суда РФ по иску минюста в связи с неучастием в выборах в течение семи лет подряд. Решения вступили в силу в конце сентября.

В высшей судебной инстанции находится еще один пакет документов на эту тему - 3 октября минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации "Партии роста". По словам Эллы Памфиловой, формальной причиной стало недостаточное представительство партии в регионах.

Напомним, по закону федеральная партия должна быть представлена не менее чем в 45 субъектах Федерации. Данные Единого государственного реестра юридических лиц свидетельствуют о том, что "Партия роста" последовательно ликвидирует региональные отделения. К началу октября их осталось менее 45.

Сейчас "Партия роста" находится в процессе слияния с партией "Новые люди". В апреле прошлого года они провели совместный съезд, на котором решили продолжить работу вместе под брендом "Новые люди". Лидер "Партии роста" Борис Титов уже возглавил федеральный политсовет объединенной партии.

К старту избирательной кампании-2026 "Партия роста", вероятно, уже будет ликвидирована, и в списке политических, имеющих право участвовать в выборах, останется 20 названий. Именно они будут бороться за мандаты в Госдуме IX созыва.