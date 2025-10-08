МИД России объяснил отказ Польши расследовать инцидент с дронами

Польша использует инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и отказывается от сотрудничества с Москвой для раскручивания антироссийской истерики.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Серьезное расследование, поиск доказательств в планы польских элит и на этот раз явно не входят и не входили. Их интересует не установка истины, не поиск виновных. Им нужен повод для раскручивания антироссийской истерики с целью получения сиюминутных политических, экономических, военных выгод», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что Варшава не в первый раз предъявляет голословные обвинения в адрес Москвы.

«Это уже какая-то патологическая русофобия и она стала частью местной, увы, политической традиции», — подчеркнула она.

Представитель МИД привела в качестве примера расследование катастрофы с польским бортом номер один. Тогда, по ее словам, открытое расследование ушло в сторону и превратилось в «политическое судилище» с очевидными внутриполитическими факторами, бонусами и издержками.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, что Варшава проигнорировала предложение Москвы разобраться в происхождении беспилотников, которые попали в воздушное пространство страны.