Spiegel: три члена партии АдГ в Германии отпраздновали день рождения Путина
Члены партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) отпраздновали день рождения президента России Владимира Путина 7 октября в посольстве РФ в Берлине.
Об этом пишет журнал Spiegel.
Как пишет журнал, политики участвовали «в церемонии чествования российского лидера» 7 октября в день рождения Путина.
При этом другие парламентские фракции в ФРГ «резко раскритиковали это мероприятие», пишет Spiegel.
7 октября более 40 зарубежных лидеров направили поздравления президенту России Владимиру Путину с днем рождения.
Среди поздравивших — председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Поздравления поступили по телефону, в виде телеграмм и через социальные сети.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал послания от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как «весьма теплые» и нестандартные. Лидер КНДР в своем обращении отметил успехи Путина в строительстве «могучей и процветающей России» и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.
Нарендра Моди тепло поздравил российского лидера в ходе телефонного разговора, в рамках которого стороны также затронули вопросы подготовки к предстоящему визиту Путина в Индию.
Кир Стармер смутился, когда Моди поздравил Путина с днем рождения
В числе позвонивших и направивших письменные послания — главы государств СНГ: президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.
Свои поздравления передали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо. Публичные послания в соцсетях оставили президенты Боливии Луис Арсе и Кубы Мигель Диас-Канель.
Также Путина поздравили лидеры Абхазии и Южной Осетии, президент Республики Сербской Милорад Додик и задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая через адвоката оценила поддержку России.