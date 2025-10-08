Президент Молдавии Майя Санду поплатится за русофобскую риторику и за то, что делает со страной, заявила в ходе традиционного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что в обновленной военной стратегии Молдавии Россию назвали прямой угрозой безопасности и государственности республики.

«Русофобская риторика цинично используется кишиневским режимом для подавления политических оппонентов, против которых развернут настоящий террор», — подчеркнула Захарова.

Дипломат пояснила, что молдаване желают мира, добрососедства, но их мнение брезгливо игнорируется властями страны. Она добавила, что правительство Санду практически ничего не делает для улучшения крайне неблагополучной социально-экономической обстановки в Молдавии.

«Я думаю, каждому будет по заслугам. Каждому. И за то, что Санду творит в Молдавии, и за то, что она свершает с гражданами, которых обманывает, и ей воздастся», — констатировала представитель МИД.

Ранее Захарова сообщила, что антироссийские высказывания молдавского президента отражают ее курс на уничтожение любых проявлений демократии, свободы и прав человека.

Дипломат обратила внимание, что в парадигме властей республики такие понятия, как «демократия» и «свобода» имеют только ультралиберальный оттенок. Она уточнила, что свободными считаются только те, кто думает так, как им сказано думать — по методичкам, по указке.