«Искалечить психику детей»: Милонов о скандальном спектакле про изнасилование

Спектакль про изнасилование, который планируют начать показывать в школах, может искалечить психику детей. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее в Московском академическом театре им. Маяковского ранее рассказали о планах показать в школах спектакль «Восьмиклассница», где поднимается тема насилия.

Художественный руководитель театра Егор Перегудов отметил, что спектакль призван «давать детям инструменты противостояния» подобному абьюзу.

Однако, по мнению депутата Виталия Милонова, спектакли по теме насилия антипедагогично показывать школьникам, так как они могут негативно повлиять на психику.

«Это может искалечить психику ребенка, такой подход недопустим ни в коем случае. Я уверен, что театр должен рассказывать не о девиациях, а о ценностях. Можно языком притч, где будут рассматриваться и плюсы, и минусы человеческих ошибок», — заявил Милонов.

Он подчеркнул, что не допустил бы, чтобы к его детям в школу приехал театр с постановкой об изнасиловании. По мнению парламентария, прежде, чем демонстрировать подобное в школе, необходимо получить разрешение у дирекции учебного заведения и родительского комитета.