Госдума денонсировала соглашение с США по утилизации плутония

Государственная дума РФ приняла решение о денонсации межправительственного соглашения с Соединенными Штатами по утилизации плутония. Под решение также попадают сопутствующие договоры. Об этом стало известно в среду, 8 октября.

© Вечерняя Москва

Законопроект предлагает денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством США о утилизации плутония, который был признан ненужным для оборонительных целей. Соответствующее соглашение было подписано в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

В пояснительной записке указано, что в 2016 году действие соглашения и связанных с ним протоколов было приостановлено указом президента России. Основными причинами этого стали значительные изменения в обстоятельствах, такие как введение санкций США против России, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на восток, увеличение военного присутствия США в Восточной Европе, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, установленный соглашением, без согласия Российской Федерации.

В законе о приостановлении действия соглашения было предусмотрено, что российский плутоний, попадающий под его действие, остается вне ядерной деятельности. Также были оговорены условия для возобновления действия соглашения: сокращение военной инфраструктуры США в странах НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года; отмена «закона С. Магнитского 2012 года» и «закона о поддержке свободы Украины 2014 года».

В пояснительной записке говорится, что ни одно из этих условий не было выполнено. Более того, США предприняли новые антироссийские шаги, которые изменяют стратегический баланс, существовавший на момент подписания соглашения, и создают дополнительные угрозы стратегической стабильности.

Документы утверждают, что действия США являются основанием для денонсации соглашения и его протоколов в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года из-за коренного изменения обстоятельств, существовавших при их заключении. При этом дальнейшие обязательства в отношении плутония, охватываемого соглашением, представляются нецелесообразными, передает РИА Новости.

17 сентября Госдума приняла решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, а также протоколов № 1 и № 2 к ней. Депутаты подчеркнули, что с декабря 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете по предупреждению пыток.