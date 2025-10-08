Киев намерен использовать ракеты Tomahawk для ударов по гражданским. Такое заявление сделал посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Видимо, Киев именно так отвечает на вопрос [президента США Дональда] Трампа, по каким целям ВСУ намерены применять ракеты! Ответ очевиден — по гражданским!» — написал он.

Так Мирошник прокомментировал удары ВСУ по мирным жителям в Белгороде, в результате которых пострадала четырехлетняя девочка.

В России назвали слабое место крылатых ракет Tomahawk

Об ударе ВСУ по Белгородской области стало известно утром в среду, 8 октября. По последним данным, ранены девять человек, еще троих спасти не удалось. Кадры масштабных разрушений в результате ракетного удара ранее были опубликованы в сети.