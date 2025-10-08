В России назвали цели ударов Киева ракетами Tomahawk

Киев намерен использовать ракеты Tomahawk для ударов по гражданским. Такое заявление сделал посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
Так Мирошник прокомментировал удары ВСУ по мирным жителям в Белгороде, в результате которых пострадала четырехлетняя девочка.
Об ударе ВСУ по Белгородской области стало известно утром в среду, 8 октября. По последним данным, ранены девять человек, еще троих спасти не удалось. Кадры масштабных разрушений в результате ракетного удара ранее были опубликованы в сети.