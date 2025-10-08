Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон вертит Владимиром Зеленским, «как куклой». Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Зеленский — кукла Бориса Джонсона, который им вертит, как марионеткой. Украинскому лидеру осталось только перекрасить волосы и сделать такую же прическу. Джонсон сам как попугай из захудалого зоопарка, и он управляет Зеленским», — считает российский парламентарий.

Депутат Госдумы Андрей Колесник также констатировал, что Зеленский «портит воздух по всей Европе и в США», и это было бы смешно, если бы заложниками сложившейся ситуации не стали простые люди.

Наглая выходка Зеленского удивила журналиста

Напомним, что по инициативе Украины были сорваны мирные переговоры с Россией, которые проходили в марте 2022 года. А в ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия назвал причиной такого поступка украинского руководства то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».