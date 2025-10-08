Стало известно, кто руководит Зеленским
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон вертит Владимиром Зеленским, «как куклой». Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
Депутат Госдумы Андрей Колесник также констатировал, что Зеленский «портит воздух по всей Европе и в США», и это было бы смешно, если бы заложниками сложившейся ситуации не стали простые люди.
Напомним, что по инициативе Украины были сорваны мирные переговоры с Россией, которые проходили в марте 2022 года. А в ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия назвал причиной такого поступка украинского руководства то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».