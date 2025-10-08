В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины, ударив по мирным жителям Белгородской области, продемонстрировали свою террористическую сущность. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
По его словам, удар по региону был нанесен из-за «развала» у Вооруженных сил Украины на поле боя.
Он напомнил, что никто в мире не ведет переговоры с террористами, их просто уничтожают.
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по российскому региону резко возросло
Сегодня украинские военные нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в результате удара погибли три человека, девять были ранены. У четырех женщин диагностированы множественные осколочные ранения, еще у пятерых — баротравмы.
При этом в селе Мощеное Грайворонского муниципального округа в результате атаки ВСУ на грузовой автомобиль пострадали шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка, сообщил губернатор.