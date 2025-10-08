Вооруженные силы Украины, ударив по мирным жителям Белгородской области, продемонстрировали свою террористическую сущность. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, удар по региону был нанесен из-за «развала» у Вооруженных сил Украины на поле боя.

«Украина перестала скрывать свою террористическую сущность. На поле боя у них развал, решили отыграться на мирных людях. Это позорище — бить по гражданским. Но террористам закон не писан», — отметил Колесник.

Он напомнил, что никто в мире не ведет переговоры с террористами, их просто уничтожают.

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по российскому региону резко возросло

Сегодня украинские военные нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в результате удара погибли три человека, девять были ранены. У четырех женщин диагностированы множественные осколочные ранения, еще у пятерых — баротравмы.

При этом в селе Мощеное Грайворонского муниципального округа в результате атаки ВСУ на грузовой автомобиль пострадали шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка, сообщил губернатор.