Импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего, среди европейцев оказался в значительной мере исчерпан», — сказал Рябков.

Замглавы МИД России подчеркнул, что это стало результатом деструктивной деятельности, и прежде всего – европейцев.

В августе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.