В МИД РФ заявили об исчерпании импульса по урегулированию на Украине

Импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан.
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.
Замглавы МИД России подчеркнул, что это стало результатом деструктивной деятельности, и прежде всего – европейцев.
В августе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.
Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.