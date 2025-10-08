"Держите линзы, чтобы не повылетали": Киеву пригрозили возмездием за Белгород

Россия готовит массированный удар по критически важной инфраструктуре Украины в ответ на ракетный обстрел Белгородской области, в результате которого погибли мирные жители. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Киев привык понимать исключительно язык силы.

«Будем отвечать на атаку на Белгород, как и отвечали — массированными ударами по скоплению противника, любым военным базам, критически важной инфраструктуре ВПК Украины», — пообещал парламентарий.

По его словам, уничтожение этих объектов напрямую повлияет на боеспособность ВСУ.

«Всегда надо отвечать. Киев понимает только силу», — пояснил Колесник.

Депутат подчеркнул, что новый массированный удар не заставит себя долго ждать. Он намекнул, что Россия может перейти к более решительным действиям, после которых «отвечать уже будет некому».

«Пусть держат свои линзы, чтобы не повылетали. Вопросы уже надо задавать, а не отвечать. Но если мы серьезные вопросы зададим, к чему все идет, отвечать уже будет некому», — резюмировал Колесник.

Сегодня утром поселок Маслова Пристань в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, трое человек погибли, один ранен. Частично разрушено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, под завалами могут находиться люди.

Три человека стали жертвами ракетного удара ВСУ по российскому региону

Одной из жертв удара стала 25-летняя учительница русского языка и литературы Евгения, сообщает Телеграм-канал Shot. В этом году она вышла замуж. В момент удара молодая женщина шла на работу в школу, которая находится в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.