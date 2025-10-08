"Держите линзы, чтобы не повылетали": Киеву пригрозили возмездием за Белгород
Россия готовит массированный удар по критически важной инфраструктуре Украины в ответ на ракетный обстрел Белгородской области, в результате которого погибли мирные жители. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Киев привык понимать исключительно язык силы.
По его словам, уничтожение этих объектов напрямую повлияет на боеспособность ВСУ.
Депутат подчеркнул, что новый массированный удар не заставит себя долго ждать. Он намекнул, что Россия может перейти к более решительным действиям, после которых «отвечать уже будет некому».
«Пусть держат свои линзы, чтобы не повылетали. Вопросы уже надо задавать, а не отвечать. Но если мы серьезные вопросы зададим, к чему все идет, отвечать уже будет некому», — резюмировал Колесник.
Сегодня утром поселок Маслова Пристань в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, трое человек погибли, один ранен. Частично разрушено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, под завалами могут находиться люди.
Три человека стали жертвами ракетного удара ВСУ по российскому региону
Одной из жертв удара стала 25-летняя учительница русского языка и литературы Евгения, сообщает Телеграм-канал Shot. В этом году она вышла замуж. В момент удара молодая женщина шла на работу в школу, которая находится в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.