Совфед одобрил закон об усилении ответственности иноагентов

Совфед на пленарном заседании одобрил закон об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.

Изменения внесены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В настоящее время уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах, а именно за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента, наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.

Согласно одобренному закону, привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после его однократного привлечения к административной ответственности. Кроме того, устанавливается, что к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, имевшего ранее судимость по указанной статье.