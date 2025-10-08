Переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского приведут к концу государственности Украины.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный аналитик и один из основателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — заявил Полетаев.

По его словам, в текущих условиях дипломатическое урегулирование конфликта между Москвой и Киевом невозможно. Многие выдвигаемые Россией условия критичны для Украины, отметил аналитик.

Требования отказаться от членства в НАТО, прекратить давление на русскоязычное население и каноническую УПЦ напрямую влияют на основу нынешней государственности Украины, подчеркнул эксперт.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о якобы сорвавшейся встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. По его словам, переговоры не удалось «довести» после приезда тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона на Украину. Арестович назвал это преступлением против Украины и украинского народа.