Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Ангелы Меркель, которая обвинила Польшу и Прибалтику в начале специальной военной операции (СВО), чтобы снять с себя вину за украинский конфликт.

По его мнению, Меркель сказала правду. «Эти страны, мечтавшие о том, чтобы сорвать переговоры, сыграли немалую роль», — отметил Пушков.

Он также напомнил, что Берлин тянул время и играл на стороне Киева в вопросе СВО. «О своей собственной ответственности за войну Меркель скромно умолчала», — подчеркнул Пушков.

Ранее Пушков поспорил с Меркель после ее заявлений. Он напомнил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и сама Меркель также признавали, что использовали переговоры, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к боевым действиям.