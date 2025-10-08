Путин отправляется в Таджикистан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин начинает визит в Таджикистан. Он носит статус государственного - это высший уровень по дипломатическому протоколу.

Программа стартует сегодня вечером с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони, который считается основателем первого таджикского государства. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов, Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

Утром на следующий день - в четверг, 9 октября - во Дворце нации в Душанбе состоится церемония официальной встречи, представление делегаций двух стран, совместное фотографирование.

После этого в графике - беседа Путина и Рахмона тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе. Планируется обсудить все направления сотрудничества, в том числе в сферах политики, безопасности, торговли, в социальной и культурно-гуманитарной областях. Лидеры также обменяются мнениями по самым насущным проблемам международной и региональной повестки.

"По итогам переговоров, как ожидается, президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. В нем будут намечены новые ориентиры российско-таджикистанского взаимодействия", - говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Далее делегации обменяются подписанными документами, а президенты выступят с заявлениями для СМИ. После этого, как анонсировали в Кремле, состоится государственный прием с участием делегаций двух стран.

Солидная делегация

Вместе с Путиным в Душанбе отправляется представительная делегация. Всего в ней больше 20 человек, в том числе 2 вице-премьера - это Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.

Также, по словам Ушакова, Таджикистан посетят министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр труда Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин.

Кроме них в составе делегации глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и другие.

Многосторонние саммиты

Путин в Душанбе также примет участие и во встречах многостороннего формата. Так, 9 октября состоится второй саммит Центральная Азия - Россия. Как сообщили в МИД Таджикистана, на нем обсудят вопросы, связанные с развитием многопланового взаимодействия. В центре внимания - координация усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами. По итогам саммита планируется принять итоговое коммюнике и план совместных действий.

В этот же день в Душанбе пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Главы внешнеполитических ведомств, помимо прочего, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, в том числе по обеспечению безопасности, устойчивому развитию и координации действий на международных площадках.

10 октября в столице республики состоится саммит СНГ. Во Дворце нации под председательством главы Таджикистана встретятся президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев информировал, что лидеры рассмотрят 19 вопросов. По его словам, среди документов, которые планируются к подписанию, значимое место занимают решения в области безопасности, борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом. Планируется принять программы сотрудничества по противодействию терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, по укреплению безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, концепцию военного сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, лидеры примут совместное заявление о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью и другие документы. На рассмотрение также вынесены вопросы об учреждении формата "СНГ плюс" и о придании ШОС статуса наблюдателя при Содружестве. В МИД Таджикистана отметили, что особое внимание на саммите уделят дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

На полях саммита СНГ могут состояться двусторонние встречи, в том числе краткие - "на ногах". В Кремле не исключают, что Путин может побеседовать в Душанбе и с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Планируется, что итоги своего трехдневного визита президент России подведет на пресс-конференции по завершении всех мероприятий.

Душанбе готовится встречать гостей

Улицы Душанбе перед приездом высоких гостей украсили масштабными цветочными композициями, которые расставлены в различных точках на центральных улицах города. Так, перед зданием правительства страны теперь возвышаются окруженные цветами фигуры музыкантов, играющих на национальных инструментах, и танцующей девушки, на входе в парк Рудаки - орел, распростерший крылья над горами, а перед оперным театром имени Садриддина Айни - легендарная птица Хумо. Также на фонарных столбах вдоль дорог вывешены флаги Таджикистана и России.

Для обеспечения безопасности все правоохранители приведены в полную готовность. "Сотрудники управления переведены на усиленный режим [несения службы], мы готовы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД Таджикистана по Душанбе. В центре города усилены меры безопасности, дежурит больше сотрудников милиции, чем обычно.

На период мероприятий высокого уровня, а также на пару дней после них в Душанбе будут закрыты несколько базаров и торговых центров и временно приостановят проведение коллективных намазов (молитв) в ряде мечетей. Гражданам также настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в город и из него в ближайшие дни.

В столичном управлении МВД предупредили, что по маршрутам следования официальных делегаций будет ограничено движение авто. В связи с этим жителей города просят воздержаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт, а также не парковаться на "протокольных" улицах.