Названы поздравившие Путина с днем рождения зарубежные лидеры

Десятки зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына, поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Всего более 40 зарубежных лидеров поздравили Путина с Днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети.

В своем поздравлении лидер КНДР отметил достижения Путина в создании сильной и процветающей России, а также заверил, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина в ходе телефонного разговора, в котором также обсудили подготовку к предстоящему визиту российского президента в Индию в декабре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора также выразил самые добрые пожелания. Главы государств обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины и согласились продолжать сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совбеза. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.