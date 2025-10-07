Президент России Владимир Путин назвал начало СВО верным решением. Об этом он заявил во время совещания с командующими группировками войск.

По словам Путина, начало СВО стало «своевременным» решением. Он объяснил, что это доказало желание жителей Донбасса и Новороссии «связать свое будущее с Россией». Путин также добавил, что 30 сентября повсеместно отмечался день вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — заявил он.

Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта

Ранее Путин заявил, что Россия удерживает стратегическую инициативу в зоне ведения боевых действий.