Путин посетил Петропавловский собор и возложил цветы к гробу Петра I в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что вместе с ними Путин возложил цветы к гробу Петра I и пообщался с настоятелем храма.