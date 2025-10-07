Москве есть чем ответить Европе на возможную передачу замороженных российских активов Украине, рассказал директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Киеву беспроцентный кредит на сумму около €140 млрд за счет замороженных суверенных активов РФ.

Глава кабмина пояснил, что средства должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей.

«Это не какие-то планы передать, это уже неоднократная попытка украсть то, что принадлежит нам по праву. У нас есть чем ответить, поэтому пусть они подумают сто раз, прежде чем делать свои необдуманные действия», — отметил Бирический.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил ранее, что Москва симметрично ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.

Невозможность ЕК присвоить российские активы объяснили

Министр уточнил, что Россия может не возвращать средства, которые западные страны держали в РФ и которые тоже сейчас заморожены в ответ на арест российских активов.