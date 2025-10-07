Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия якобы нарушает «каждый из десяти Хельсинкских принципов», является откровенной ложью, к которой все уже привыкли.

Так на высказывание Валтонен отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат в своём Telegram-канале отметила, что Валтонен права лишь в том, что принципы Хельсинки действительно нарушаются, но не Россией.

«И нарушаются теми, кто под ними подписался, — государствами — членами ОБСЕ», — написала Захарова, перечислив примеры таких нарушений.

Ранее Валтонен обвинила Россию в нарушении «каждого из десяти принципов» Хельсинкского заключительного акта.