Бывший канцлер Германии Ангела Меркель пытается снять с себя и ведущих стран Евросоюза ответственность за срыв Минских соглашений. Об этом у себя в Telegram-канале заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Ранее Меркель в интервью венгерскому порталу Partizan сказала, что Франция и ФРГ в 2021 год предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Прибалтики их не поддержали. В связи с этим она считает эти государства ответственными за конфликт на Украине.

Комментируя слова Меркель, Пушков согласился с тем, что Польша и страны Прибалтики выступали против Минских соглашений.

«И все же это заявление выглядит как попытка снять ответственность с себя самой, с Германии и с ведущих стран ЕС, которые своей политикой также вели дело к их срыву», — добавил сенатор.

Он также напомнил, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и сама Меркель позже признавали, что «использовали переговоры, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к войне».