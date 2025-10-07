План Трампа по Газе повлиял на состав участников Российско-арабского саммита

Юрий Ушаков рассказал журналистам, что в Москве завершается подготовка к первому Российско-арабскому саммиту, который состоится 15 октября.

Приглашения были направлены лидерам всех 22 арабских государств, однако точный состав участников до сих пор не определен.

«Состав участников колеблется, поскольку идёт активная работа по плану Трампа по Газе», - заявил Ушаков, отметив, что многие из приглашённых Кремлем арабских лидеров «завязаны» на эту работу.

На прошлой неделе, выступая на пленарной сессии Валдайского форума Владимир Путин поприветствовал «план Трампа» по урегулированию в Газе, который предполагается создание международного органа управления под руководством экс-премьера Великобритании Тони Блэра. Президент сказал, что благодаря плану появился «свет в конце тоннеля» и охарактеризовал Блэра как опытного политика, способного содействовать урегулированию. Россия в этой работе участия не принимает.

Ушаков сообщил, что состав участников Российско-арабского саммита должен определиться к понедельнику, 13 октября.

После того, как саммит закончится, Кремль начнёт подготовку к другому важному событию - традиционной предновогодней встрече лидеров СНГ в Санкт -Петербурге. «С датой пока не определились. Займёмся этим сразу после арабского саммита», - сказал Ушаков.