В Кремле допустили скорую встречу Путина и Алиева

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность контактов президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях мероприятий в Душанбе 8-10 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин прилетит в Таджикистан 8 октября. В рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

«Это часть работы на всех саммитах», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста о возможности двусторонних контактов Путина с лидерами других стран во время его визита в Душанбе.

По его словам, например, это могут быть контакты глав РФ и Азербайджана.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Алиев позвонил Путину в его день рождения.