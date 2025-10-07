Появились подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между странами, а также международной повестки в регионе. Подробности разговора сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Сверили часы в части предстоящих контактов — в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится на текущей неделе», — сказано в публикации.

Главы государств также обсудили развитие российско-белорусских отношений.

Ранее стало известно, что Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.