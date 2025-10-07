Ушаков высказался о планах Путина поговорить с Трампом

Президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонного разговор с американским лидером Дональдом Трампом во вторник, 7 октября.

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«[Разговора с Трампом] честно говоря, не планируется», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

7 октября президент России празднует день рождения. При этом известно, что у главы государства на эту дату также запланировано множество международных телефонных разговоров.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы турецкий лидер поздравил российского коллегу с днем рождения, а также обсудил ситуацию на Украине и другие региональные вопросы.