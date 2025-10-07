Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник»

Андрей Дуванов

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин прокомментировал шутку Владимира Путина про ракету «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Во время пресс-подхода по итогам экспертной сессии Открытого диалога в национальном центре «Россия» Орешкин заявил, что оценил шутку Путина в позитивном ключе.

«Позитивно», — коротко ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, что во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин пошутил, что ракета «Орешник» называется не по имени Максима Орешкина.

«Не "Орешкин", а "Орешник"», — сказал Путин.