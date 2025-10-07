Депутаты поздравили Путина с днем рождения

Депутаты Госдумы поздравили Владимира Путина с днем рождения
Госдума (ГД) на пленарном заседании поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения.
Об этом сообщает пресс-служба ГД.
«Нам с вами повезло. Во главе Российской Федерации сильный Президент. Сегодня у Владимира Владимировича день рождения. Давайте его поздравим!» — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Также на пленарном заседании Володин передал депутатам слова благодарности Путина.
Патриарх Кирилл также пожелал президенту России Владимиру Путину неоскудевающих сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и граждан.
Предстоятель РПЦ утверждает, что на протяжении более четверти века под руководством Путина Россия уверенно движется по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы современности, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений.