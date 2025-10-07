«Мы не враги»: российский сенатор оценил возможное сближение с Грузией

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выступает за тесное сотрудничество с Грузией и страны придут к этому «рано или поздно». Об этом сенатор рассказал NEWS.ru.

Сенатор подчеркнул, что проекты вроде транспортного коридора «Север-Юг» и совместные энергетические проекты выгодны обеим странам. По его мнению, сторонам осталось лишь «психологически преодолеть ситуацию, которая сложилась после событий 2008 года».

«Я думаю, что в Грузии должны быть более лояльными, подзабыть все эти проблемы. Потому что мы - не враги грузинского народа, мы за развитие отношений», - заявил Джабаров.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019-го. Обе страны возобновили авиасообщение. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупреждал, что решение Грузии возобновить полеты «вызывает опасения за ее европейский путь».

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе после этого заявил, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, поддержав санкции против России. Он привел данные, согласно которым Грузия, введя санкции, получила бы 10-18 процентов экономического спада.