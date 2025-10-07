Джабаров рассказал, какой будет ответ Москвы на поставки Киеву Tomahawk

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае поставок США ракет Tomahawk Киеву ответ России будет однозначным, при этом пострадать может не только Украина.

© Минобороны РФ

По его словам, такие поставки приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, на что ранее указывал президент России Владимир Путин. По мнению сенатора, вопрос о поставках потребует долгих обсуждений и доказательств, а также предъявления гарантий, которые, вероятно, предоставлены не будут.

Он подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп, скорее всего, осознает всю меру ответственности и понимает возможные последствия. Джабаров предположил, что ракеты в итоге на Украину не попадут, и процесс переговоров станет затяжным и «литературным», требующим много споров и доказательств.

— Если это произойдет — конечно, не дай Бог, — ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина, — цитирует политика РИА Новости.

6 октября американский лидер заявил в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, что принял решение относительно Украины и крылатых ракет Tomahawk. По его словам, у него нет какого-либо стремления провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом. При этом Трамп не пояснил, в чем заключается его ответ по поставкам.