Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала много плохого в отношении России, затягивая процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

«Пусть лучше немцы о себе поговорят. Та же самая Меркель, если вы помните, как она ловко вела свою политику, усыпляя нашу бдительность минскими соглашениями, парижскими встречами», — вспомнил он.

Джабаров добавил, что страны Запада лишь тянули время для того, чтобы подготовить Украину к войне против России.

Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

В ответ на этого экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель одним из «самых вредоносных» политиков в Европе.

Ранее в МИД Эстонии прокомментировали слова Меркель о Прибалтике и СВО.