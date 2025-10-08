Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана - город Душанбе. Здесь российский лидер будет работать ближайшие три дня. Ему предстоят мероприятия государственного визита в Таджикистан. Кроме того, Путин примет участие в очередном саммите "Россия - Центральная Азия" и в заседании Совета глав государств - участников СНГ. Также, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В международном аэропорту российского лидера встретил лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул. Путин и Рахмон вместе проследовали через павильон почетных гостей. Затем президент России направился к мемориальному комплексу "Национальное единство и возрождение Таджикистана" на площади Дусти, где и начнутся официальные мероприятия в рамках трехдневного визита.