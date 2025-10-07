Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможных поставках Tomahawk Украине. Медведев предупредил, что ВСУ могут ударить ракетами «по Парижу».

СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Владимир Зеленский попросил Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Отмечалось, что в Вашингтоне еще не приняли решение по поставкам.

Шестого октября Трамп заявил, что «почти принял» решение о том, предоставлять Украине Tomahawk или нет. Трамп отметил, что сначала хочет узнать, что украинцы «с ними сделают и куда их направят».

Медведев назвал Макрона «петушком Микроном»

В то же время президент США подчеркнул, что «не добивается эскалации». Комментируя слова Трампа, Медведев напомнил о желании президента США получить Нобелевскую премию мира.

«Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам «Томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают», - написал Медведев.

Он добавил, что ВСУ «ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве». По словам Медведева, «даже президенту США такое должно быть ясно».