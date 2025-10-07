В Кремле оценили заявление Трампа о решении передать Украине ракеты Tomahawk

Появление на Украине американских крылатых ракет Tomahawk приведет к серьезному витку эскалации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что нужно дождаться четких заявлений со стороны Вашингтона.

«Что касается позиции Москвы, она была недвусмысленно изложена президентом [РФ Владимиром Путиным]. Будет серьезный виток эскалации, который не сможет поменять дела на полях для Киевского режима. Важно отдавать отчет, что речь о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении. Это серьезный виток эскалации», — сказал представитель Кремля.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».