В России объяснили слова Трампа о поставках Tomahawk Киеву

Слова президента США Дональда Трампа о поставках Украине дальнобойного оружия часто заканчиваются обычными разговорами, потому что американский лидер знает о последствиях ударов Tomahawk по мирным жителям России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Так политик ответил на вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.

Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk Украине

Депутат допустила, что угрозы Трампа разрешить поставки Украине ракет Tomahawk могут быть только попыткой подтолкнуть Россию к решительным действиям. Она напомнила, что американский президент часто меняет свое мнение в зависимости от ситуации, при этом какого-то конкретного плана у него может и не быть.

«В любом случае передача оружия — это не просто так взял и передал, все-таки это серьезный процесс. Правильно, что Трамп говорит: на какие цели это будет использовано? Потому что он понимает, что если эти цели будут изменены, то отвечать будет уже Америка. Сами американцы ему не простят, что он снабдил Украину оружием, которое бьет по мирным жителям», — считает Журова.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk. Украинский лидер Владимир Зеленский попросил у президента США крылатые ракеты на закрытой встрече.