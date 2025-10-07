«Будет очень больно»: в ГД рассказали об ответе за атаки на Запорожскую АЭС

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС заявил, что Россия не станет наносить удары по украинским атомным электростанциям в ответ на атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. По его словам, такие действия противоречили бы принципам России, поскольку создавали бы угрозу для мирного населения.

Вместо этого ответные меры будут нацелены на объекты, критически важные для киевского режима, включая центры подготовки, производства, логистические маршруты и грузы. Как пояснил депутат, каждый такой удар снижает объёмы вооружения и снаряжения противника, способствуя продвижению российских войск в ходе специальной военной операции.

На Запорожской АЭС сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Картаполов также обвинил киевский режим в попытке спровоцировать гуманитарную катастрофу и возложить вину на Россию посредством атак на ЗАЭС. Он охарактеризовал данный режим как террористический, лишённый моральных принципов. Парламентарий подчеркнул, что Россия, в отличие от ВСУ, никогда не станет действовать аналогичным образом, поскольку не ведёт войну с гражданским населением.

"Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам. Потому что каждый такой удар уменьшает количество вооружения и снаряжения у врага и помогает нашим ребятам двигаться вперед, выполняя задачи специальной военной операции", - заявил Картаполов.

