Глава Белого дома за последние недели сделал несколько резких заявлений в адрес России. В частности, во время выступления в ООН он назвал РФ «бумажным тигром» со слабой экономикой. По словам китайских аналитиков, в такой ситуации российский президент Владимир Путин повел себя неожиданным образом.

© kremlin.ru

«США подливают масла в огонь – реакция Путина стала неожиданностью», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

Несколько дней назад выступление Владимира Путина на площадке дискуссионного клуба «Валдай» привлекло широкое внимание. В своей речи российский лидер подверг резкой критике европейские страны за их действия, которые он счел провокационными, и предупредил о возможных ответных мерах. Однако, реакция президента России на недавние высказывания Дональда Трампа оказалась неожиданной.

Путин сделал предупреждение Европе

В отношении Трампа Путин выразился как о конструктивном партнере по переговорам. Он подчеркнул способность американского президента внимательно выслушивать собеседника и принимать во внимание его доводы, что создает благоприятную атмосферу для диалога. Китайские журналисты отметили, что подобная оценка прозвучала несколько диссонансно по сравнению с жесткой риторикой в адрес европейских лидеров.

«Отношение Путина к Трампу выглядит удивительно мягким на фоне его резких высказываний в адрес Европы», – констатируют аналитики из Поднебесной.

По мнению китайских наблюдателей, такая избирательность в риторике российского лидера имеет под собой рациональную основу. Путин демонстрирует прагматичный подход, избегая конфронтации с действующим президентом США. Опыт показал, что с американской администрацией при нынешнем главе государства можно вести конструктивный диалог и достигать договоренностей. При этом в Москве учитывают эмоциональную составляющую характера Трампа и не придают чрезмерного значения каждому его заявлению. В отличие от этого, европейские политики, по мнению Кремля, склонны к деструктивным действиям и направлены на обострение ситуации, пишет АБН24.

«Несмотря на кажущуюся противоречивость последних заявлений Путина, в них прослеживается четкая логика. Его жесткая позиция по отношению к Европе обусловлена стремлением обеспечить безопасность России, а сдержанная реакция на действия Трампа – это результат стратегического расчета», – заключают аналитики из КНР.

Напомним, Трамп заявил, что принял решение о поставках высокоточных ракет Tomahawk Киеву.